Coma : Navalny était victime d’une pancréatite, selon la police russe

L’opposant russe, qui était tombé dans le coma en août après avoir fait un malaise lors d’un vol en Sibérie, n’a pas été victime d’un empoisonnement mais d’une inflammation du pancréas, a affirmé ce vendredi la police des transports russe.

«Le diagnostic final a été posé par les médecins en tenant compte de plusieurs études chimiques et toxicologiques: dérèglement du métabolisme glucidique; pancréatite chronique avec altération» de certaines fonctions, a déclaré l’antenne sibérienne de la police des transports russe, chargée de l’affaire. Selon elle, «le diagnostic d’un empoisonnement (…) n’a pas été confirmé».

Fin août, Alexeï Navalny avait fait un malaise lors d’un vol en Sibérie. Dans le coma et après deux jours d’hospitalisation, il avait été autorisé à être soigné en Allemagne, sous la pression de ses proches. Il est sorti du coma début septembre.

Différentes versions

L’opposant, toujours en convalescence en Allemagne, a accusé le président russe Vladimir Poutine d’être derrière son empoisonnement, une mise en cause réfutée par Moscou.

«C’est très triste de voir ce qu’est devenu le renseignement russe», a réagi Alexeï Navalny sur Facebook, traitant Sergueï Narychkine d’«imbécile». «C’est drôle qu’ils sortent le même jour Narychkine disant que j’ai été empoisonné par les pays de l’Otan et cette histoire du ministère de l’Intérieur affirmant qu’il n’y a pas eu d’empoisonnement», a-t-il ajouté sur Twitter.

L’empoisonnement présumé d’Alexeï Navalny a tendu encore plus les relations entre la Russie et les Occidentaux. L’Union européenne a ainsi sanctionné six hauts responsables russes en lien, selon Bruxelles, avec cette affaire.