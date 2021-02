Russie : Navalny: l’UE envoie un émissaire à Moscou

Le chef de la diplomatie européenne se rend jeudi à Moscou pour sonder la volonté de coopération du Kremlin, une mission maintenue malgré la fin de non-recevoir aux demandes de libération d’Alexeï Navalny, condamné mardi à près de 3 ans de prison.

Exigences et conséquences

Josep Borrell arrivera jeudi soir à Moscou pour une visite de deux jours, jusqu’au 6 février. Il a demandé à voir Navalny et il veut rencontrer les représentants de la société civile. Les ministres des Affaires étrangères auront une première discussion le 22 février sur les résultats de sa mission. Ils devront en tirer des conclusions et des options à présenter aux dirigeants européens qui se réuniront fin février, avant leur sommet consacré à la relation avec la Russie fin mars.

La mission confiée à Josep Borrell met un terme à un gel des contacts diplomatiques au niveau européen depuis 2017. Il tenait à faire ce déplacement. «La relation avec la Russie est complexe. Il y a de nombreux enjeux de sécurité à discuter», plaide-t-il. L’Ukraine, le Caucase, la Syrie, la Libye, l’Afrique sont autant de sujets de contentieux avec Moscou, soulignent ses services. «Mais il y a aussi des domaines dans lesquels l’UE et la Russie coopèrent, ou doivent coopérer davantage», comme la lutte contre le réchauffement climatique et l’accord sur le nucléaire iranien, insiste-t-il.

L’Union européenne doit se faire entendre à Moscou et l’émissaire a une obligation de résultat vis-à-vis des Vingt-Sept et du Parlement européen. Elle a des leviers, mais elle «sous-estime sa capacité à influencer le comportement des Russes», déplore Ian Bond, chef du département de politique étrangère du Centre for European Reform (CER). «L’économie russe compte sur les Européens pour acheter ses hydrocarbures et lui vendre des biens et des services», souligne-t-il.