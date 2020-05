Russie-Suisse

Navalny montre du doigt le MPC

Dans une interview, l’opposant russe Alexei Navalny accuse le Ministère public de la Confédération d’avoir eu des contacts étroits et privés avec des représentants du Ministère public russe.

L’opposant russe Alexei Navalny critique le Ministère public de la Confédération (MPC) dans une interview avec la «SonntagsZeitung». Ces dernières années, le MPC a eu des contacts étroits et privés avec des représentants du Ministère public russe.

Le haut fonctionnaire suisse aurait aussi accepté une invitation à une partie de chasse d’un ancien procureur russe, ce qui aurait eu pour conséquence sa condamnation à des jours-amendes avec sursis. L’intéressé a fait recours et l’audience se tient mardi.

Corruption?

La plupart des affaires en Suisse impliquant des citoyens russes ou ouzbèkes ont été classées ou on les a laissé traîner, selon lui. Celui qui prétend que des contacts personnels sont nécessaires à l’avancement d’enquêtes méconnaît les us et coutumes en Russie: «Quand vous allez chasser en Russie avec la justice ou le gouvernement, il s’agit d’affaires douteuses», dit Alexei Navalny.