Russie : «Navalny souffre d’un délire de la persécution»

Après l’annonce de sanctions visant des pays de l’UE, Moscou a qualifié de «délire» les révélations de l’opposant impliquant les services spéciaux russes.

Le ministère des Affaires étrangères réagit ainsi aux sanctions adoptées en octobre par les Européens contre six personnalités russes, dont Alexandre Bortnikov, le chef des services secrets (FSB), «sous prétexte de leur prétendue participation à l’incident impliquant le citoyen Navalny».

Ces contre-sanctions ont été annoncées aux représentants des ambassades de France, d’Allemagne et de Suède, pays dont des laboratoires ont identifié une substance neurotoxique militaire de type Novitchok dans l’organisme de l’opposant, alors hospitalisé à Berlin après son empoisonnement présumé en Sibérie le 20 août.

L’Allemagne a jugé les mesures de Moscou à son encontre «injustifiées», sans non plus les préciser. Elle réclame toujours, selon une source diplomatique allemande, que Moscou fasse «la lumière concernant le recours à un agent toxique de type militaire contre un citoyen russe sur le territoire russe».

La Russie accuse elle Berlin, mais aussi Paris et Stockholm et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques de ne pas lui remettre leurs dossiers mettant en cause le Novitchok.