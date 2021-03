Les hommes de Mauricio Pochettino n'étaient pas sereins en début de rencontre et on peut les comprendre, vu le passif des Parisiens à ce stade de la compétition. Ils ont été copieusement dominés par les Catalans d'entrée et Dembélé, notamment, s'est créé à lui seul quatre ou cinq occasions. L'une d'entre elles, à la 24e, a même fini sur la transversale, grâce à un nouvel exploit du gardien Navas.