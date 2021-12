PC et Mac : Navigateur web axé sur la confidentialité en préparation

DuckDuckGo a annoncé un futur navigateur pour Windows et Mac qui se présente comme une alternative plus respectueuse de la vie privée que le leader Google Chrome.

Après le lancement d’un navigateur web pour smartphones Android et iOS, DuckDuckGo compte aussi investir le secteur des ordinateurs. Au terme d’un communiqué faisant le bilan annuel des améliorations apportées à ses divers services, le fameux moteur de recherche américain qui vise à préserver la vie privée de ses utilisateurs a annoncé mardi plancher sur une future solution pour les systèmes d’exploitation Windows de Microsoft et macOS d’Apple. Le logiciel se veut une «protection robuste de la vie privée qui fonctionne par défaut, dans la recherche, la navigation, la messagerie et plus encore», explique Gabriel Weinberg, patron de DuckDuckGo.