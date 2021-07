Conséquences des intempéries : Navigation et baignade toujours interdites

Les très hauts niveaux des lacs de Neuchâtel et de Bienne ne vont pas s’abaisser dans l’immédiat. Des interdictions demeurent.

Les autorités cantonales indiquent que ce mardi matin, le niveau du lac de Neuchâtel se situe à

430,71 m et celui du lac de Bienne à 430,65 m. Les débits qui sortent du système des trois lacs

par l’Aare à l’aval de Bienne sont à peine plus élevés que ceux qui entrent dans le système

par les différents cours d’eau (Aare par le canal de Hagneck, Broye, Thièle, Areuse) et par le dégorgement des terrains et des nappes phréatiques tout autour des lacs.

Il faudra compter au minimum trois à quatre semaines avant que les lacs ne retrouvent

leur niveau saisonnier usuel, pour autant que de nouvelles précipitations n’interviennent

pas de manière conséquente durant cette période.

Arbres et infrastructures sous surveillance

Une attention particulière est portée aux arbres situés dans les zones touchées par les crues, avec une analyse de sécurité en cours. Le fait que leurs racines soient immergées présente un risque de déracinement et de chute. En cas de nécessité, l’abattage des arbres a été prévu, précise le Canton de Neuchâtel. Il invite la population à éviter ces zones, dont celle des Jeunes Rives particulièrement sous surveillance. Les blocs des enrochements y ont été déstabilisés par la montée des eaux, le terrain est devenu lâche et un saule pourrait devenir dangereux si la situation ne s’améliore pas.

Évaluation des dégâts à la décrue

L’État et toutes les communes du littoral concernées contrôlent en permanence la situation

de leurs infrastructures respectives. Par mesure de précaution, l’électricité a été coupée dans tous les ports où la montée des eaux induit un risque. Toutes les communes ont réalisé un balisage pour rappeler à la population l’interdiction de la baignade. Quelques routes communales toutes proches des rives, notamment entre Bevaix et Cortaillod, ont été fermées par mesure de précaution. Le Landeron et ses rives sont encore particulièrement touchés.

L’ensemble des dégâts ne pourra être évalué qu’au moment de la décrue. C’est à ce moment qu’il pourra être constaté d’éventuelles fissures dans les bâtiments et des déstabilisations de terrain le long des berges.

Analyse de l’eau en cours

En raison de la situation, certaines eaux usées sont susceptibles de se jeter au lac sans passer par les STEP. Les prélèvements concernant la qualité microbiologique des plages ont été effectués. Cet échantillonnage a été mené selon une analyse de risque liée notamment à la mise hors service de certaines stations techniques d’eau usée. Les résultats définitifs seront disponibles dans le courant de la semaine et détermineront si l’interdiction de baignade pourrait être levée pour certaines plages qui passeraient en statut de «baignade non recommandée».



La situation se détend également du côté de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Neuchâtel. Lundi, un peu plus de 50 appels dont une trentaine de sinistres pour des crues ont été traités.

Appel à la prudence

Les Autorités réitèrent leur appel à la prudence, notamment lors de prises de photos ou de vidéos dans les zones toujours impactées, et remercient la population de respecter toutes les consignes de sécurité et interdictions émises à l’occasion de cette situation exceptionnelle qui touche notamment la population du canton de Neuchâtel.