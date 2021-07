Crues historiques en Suisse romande : Navigation toujours interdite, baignade déconseillée

Malgré la décrue, le niveau des lacs de Neuchâtel et Morat reste élevé. Vaud et Fribourg maintiennent leurs restrictions. L’ECA renonce, elle, à une clause limitative contre les sinistrés.

Les cantons de Vaud et Fribourg maintiennent leur interdiction de naviguer sur les lacs de Neuchâtel et Morat font-ils savoir jeudi dans un communiqué. Cette interdiction est valable également pour la rivière de la Thièle et le canal de la Broye, précise le canton de Vaud qui avance la date du 26 juillet pour une levée des interdictions. Fribourg ne précise en revanche aucune date.