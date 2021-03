On entend au loin le chant des oiseaux et le train qui serpente à travers la forêt. Le soleil brille sur le lac de Brienz où circulent de petites embarcations jaunes et bleues. Tout, dans ce décor alpestre, donne l’impression d’évoluer dans une carte postale. Il n’est pas étonnant que la région d’Interlaken (BE) soit, en Suisse, l’une des plus appréciées par les vacanciers. Hiver comme été, les kayakistes amateurs strient l’onde pour communier avec la nature.