Iran

Une vingtaine de morts après un tir de missile accidentel

Un navire iranien de soutien logistique a été touché par un missile. L'incident a fait une vingtaine de victimes et autant de blessés.

«Dimanche après-midi, lors d'un exercice mené par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et Chabahar (sud-est), le navire de soutien léger Konarak a eu un accident», a ajouté le communiqué publié sur le site internet de l'armée, qui a annoncé un bilan de «19 martyrs et de 15 blessés». Cet accident est intervenu dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis dans les eaux du Golfe.