Sri Lanka : Navire en feu: des plages menacées par des tonnes de plastique

Alors que les spécialistes tentent d’endiguer la marée noire induite par un porte-conteneurs en feu, les granulés plastique de la cargaison se répandent.

Et nettoyer les plages polluées par ces tonnes de granulés mélangés à du pétrole brûlé et autres débris rejetés par la mer en provenance du navire est un travail de titan, auquel la marine sri-lankaise s’attelle depuis plusieurs jours à grand renfort de personnel et de pelleteuses.

Mais «cette histoire, c’est comme le coronavirus. On n’en voit pas la fin. Hier, nous avons enlevé tout le plastique de cette plage. Avec ce que les vagues ont déposé pendant la nuit, il n’y a plus qu’à recommencer», a raconté à l’AFP Manjula Dulanjala, l’un des matelots chargés du nettoyage, et qui opèrent dans un couche de plastique et de débris atteignant en certains endroits 60 cm de haut.