Sri Lanka : Navire en feu: une plage polluée par des tonnes de plastique

La Marine sri-lankaise nettoie cette plage touristique des débris rejetés par la mer en provenance du navire au large de Colombo, en feu depuis neuf jours.

La Marine sri-lankaise était mobilisée vendredi, pour nettoyer une plage de l’île polluée par des tonnes de granulés plastiques provenant d’un porte-conteneurs en feu, depuis neuf jours, au large de Colombo, malgré les efforts déployés pour sauver le navire et éviter une marée noire. Une impressionnante fumée noire et toxique enveloppait toujours le MV X-Press Pearl, porte-conteneurs immatriculé à Singapour, qui menace de se briser et de provoquer une catastrophe environnementale en déversant des centaines de tonnes de fioul dans l’océan Indien.