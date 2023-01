Paris (F) : Nawell Madani insultée dans la rue: «Il me traite de sale p***, de toxico»

Les relations entre automobilistes peuvent rapidement s’envenimer, surtout dans les rues de Paris. La Belge Nawell Madani en a fait l’expérience ce vendredi matin. Alors qu’elle tente de tourner, un conducteur de camion avance et l’en empêche. «Il y avait un bus derrière, donc je ne pouvais pas reculer, du coup je lui demande de reculer», explique l'humoriste en story. «Et là, le mec commence tout de suite à me manquer de respect.»

La situation dégénère quand un passant «qui n’a rien à voir dans l’histoire» s’en mêle: «Il me traite de salope, de sale pute (...) pourtant je dis à plusieurs reprises qu’il y a ma mère et ma fille» dans la voiture. «Et là, c’est parti en cacahuète», le passant menaçant de rayer sa voiture. «J’ai filmé parce que j’avais peur qu’il casse ma voiture et qu’il se barre.»

«J’aurais dû m’exécuter tout de suite»

Et elle commence à rire quand elle raconte qu’elle a été traitée de toxico. «On m’avait déjà dit fumeuse de bédo (...) de chanteuse de cabaret à cause de ma voix cassée», sourit-elle. «La coke ça coûte trop cher», éclate-t-elle de rire avant de reprendre son sérieux. «En vrai, j’aurais dû m’exécuter tout de suite parce que tu sais pas ce qui peut arriver (...) même s’il m’insulte et qu’il me demande de reculer de manière dégradante, il faut la fermer et le faire tout de suite dans la seconde parce qu’on ne sait pas à qui on a affaire.»