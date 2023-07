Il ne faut plus avoir peur d'avoir des «trous» dans le CV

Lors de l’entretien d’embauche, indiquer des «pauses» dans son parcours professionnel n’est plus tabou.

Les services RH avaient pour habitude de zapper les postulations de candidats ayant des interruptions de carrière de plusieurs mois dans leur CV. Cette pratique semble désormais appartenir au passé. Une enquête menée par le réseau LinkedIn auprès de 23’000 personnes le prouve. Près de deux tiers des employés ont pris au moins une pause à un moment donné de leur carrière. Et le réseau a du coup introduit depuis un an l’option «Career Break», pour décrire des moments et des activités qui «semblent» ne pas correspondre à la carrière professionnelle courante, rapporte la «NZZ».