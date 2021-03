Iran : Nazanin Zaghari-Ratcliffe comparait pour un nouveau procès

La jeune femme, irano-britannique, est poursuivie pour «propagande contre le système» de la République islamique après avoir purgé cinq ans de prison.

«Le procès s’est déroulé dans une ambiance très calme et très bonne, en présence de ma cliente», a déclaré à l’AFP Me Hojjat Kermani. Au cours d’une séance unique, «la plaidoirie a eu lieu et le procès s’est achevé», a indiqué Me Kermani, laissant entendre que le jugement avait été renvoyé en délibéré, à une date non précisée.