Crise diplomatique : Nazanin Zaghari-Ratcliffe: les discussions «se poursuivent»

Les autorités anglaises ont assuré dimanche que les discussions pour la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe se poursuivaient.

Cette somme correspond à une vieille dette britannique relative à un contrat d’armement. «Nous reconnaissons» que cette dette «doit être remboursée et nous examinons les modalités pour y procéder», a déclaré dimanche matin le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab sur Times Radio. «On me dit que les informations sur un accord sont fausses», a tweeté le président de la commission des Affaires étrangères de la chambre des communes, Tom Tugendhat, «la situation n’a pas changé».

La Maison-Banche a de son côté démenti les informations de la télévision iranienne au sujet d’un échange de prisonniers entre Washington et Téhéran. Poursuivie pour «propagande» contre la République islamique, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 42 ans, a été condamnée le 26 avril à un an de prison et à un an d’interdiction de quitter l’Iran, un mois après avoir fini de purger une peine de cinq ans de prison. Dimanche matin, le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a estimé que le traitement qui lui est infligé équivaut à de la «torture», déclaration saluée par Richard Ratcliffe.