Basketball : NBA: Brooklyn prend la tête à l’Est mais perd James Harden

Les Nets ont chipé mercredi à Philadelphie la première place de la conférence est, à la faveur d’une victoire (120-108) contre Houston durant laquelle Harden a été touché à une cuisse

Seule ombre au tableau, face à son ancienne équipe, James Harden (17 pts, 8 rebonds, 6 passes) s’est fait mal aux ischio-jambiers droits et n’a pu jouer le dernier quart-temps. Mais Kyrie Irving, le dernier membre du «Big3» valide (Kevin Durant soigne toujours une cuisse), a fait ce qu’il fallait (31 pts, 12 passes) pour assurer l’essentiel, bien aidé par Joe Harris (28 pts).

Berezina chez les Lakers

Sans LeBron James (cheville) et Anthony Davis (mollet, tendon d’Achille) sur le flanc, Los Angeles. étrennait son nouveau pivot, Andre Drummond. Mais au 3e quart-temps, la recrue (4 pts, 2 passes, 1 rebond, 1 contre en 14 min) s’est blessée, victime d’une contusion à un orteil droit, et le champion en titre s’est incliné face à Milwaukee (112-97).

La radio passée n’a montré aucune fracture mais c’est un contre-temps de plus qui vient empoisonner le champion en titre, 4e à l’Ouest à un mois et demi des play-offs. Côté Bucks (3e à l’Est), Jrue Holiday s’est distingué (28 pts) et Giannis Antetokounmpo a réussi un bon match (25 pts, 10 rebonds).