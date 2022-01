Basketball – NBA: Capela et les Hawks victorieux à Sacramento

Deux jours après s’être inclinés à Portland, les Atlanta Hawks de Clint Capela – mais toujours privés de Trae Young – se sont imposés à Sacramento (108-102), mercredi soir en NBA. Le pivot genevois, qui a été aligné pendant un peu plus de 26 minutes, a rendu une copie normale: 11 points (5 sur 9 au tir) et 14 rebonds.

Les Brooklyn Nets, avec Kyrie Irving de retour, ont pour leur part retrouvé le chemin du succès après trois revers consécutifs en allant battre les Indiana Pacers 129-121, et Golden State a lourdement chuté à Dallas contre les Mavericks, vainqueurs 99-82.

Menés de 7 points après le troisième quart-temps, les équipiers de Kevin Durant, auteur d’une prestation XXL avec 39 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, ont remporté ce dernier quart 35-20, et renversé le cours d’une partie semblant bien mal engagée pour eux.

Mais Irving refuse toujours de se faire vacciner et reste interdit de participer aux matches à domicile, conformément aux règles sanitaires en vigueur dans l’Etat de New York. Il sera absent des deux prochains matches des Nets à domicile, contre Milwaukee, vendredi, et San Antonio, dimanche.