NBA: LeBron James impérial, double double pour Clint Capela

Getty Images via AFP

Quatrième double double de la saison pour Clint Capela. Captant 11 rebonds et inscrivant 10 points contre Washington, le Genevois a su relever la tête après sa performance en demi-teinte face à Minnesota (2 pts, 5 rbds). Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Hawks ont dominé les Wizards 130-121 pour cueilllir leur troisième succès de rang et s'emparer de la 3e place de la Conférence Est.

Atlanta a acquis cette victoire grâce à la force de son collectif, avec 7 joueurs marquant au moins 10 points: Dejounte Murray (24 pts), De'Andre Hunter (23), Trae Young Onyeka Okongwu (16), Saddiq Bey (14) et Bogdan Bogdanovic (12) se sont illustrés. Les Hawks, qui menaient 59-51 à la pause, ont fait la différence au début du 3e quart, infligeant un partiel 14-2 aux joueurs de la capitale.

James étincelant

Le «King» a sorti toute sa panoplie de superstars du basket: tirs de loin, contres, rebonds, dunks puissants et pénétrations à l’épaule, souvent dans les moments décisifs, pour faire exploser une salle acquise à la cause des Lakers. Avec 35 points, 11 rebonds et 7 passes, James a largement contribué à la troisième victoire de son équipe cette saison en cinq rencontres.