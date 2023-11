NBA: Clint Capela et les Hawks renversent les Pelicans

Getty Images via AFP

Pas de cinquième double double en six matches pour Clint Capela. Cependant, la Genevois, a inscrit son plus grand total de points (17) de cette nouvelle saison de NBA. En plus de cela, le pivot de 29 ans a capté 7 rebonds. En plumant les Pelicans (105-123), les Hawks décrochent leur 4e succès de rang, ce qui leur permet d'occuper la 3e place de la Conférence Est.