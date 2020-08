Basketball NBA: les favoris piégés d’entrée!

Contre toute attente, les Los Angeles Lakers et les Milwaukee Bucks se sont inclinés lors de la 1re journée d

Surprises chez Disney: les favoris Lakers et Bucks, têtes de série No 1 à l'Ouest et à l'Est, ont chuté d'entrée face à Orlando et Portland (8), mardi dans leurs séries du 1er tour des play-off de NBA.