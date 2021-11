Basketball : NBA: les Hawks enchaînent, Capela brille

Atlanta a signé un deuxième succès consécutif en NBA en dominant facilement Orlando (129-111). Capela a réussi un nouveau double-double.

Au lendemain de son succès probant face aux champions en titre, les Milwaukee Bucks (120-100), les Hawks ont enchaîné face au Magic d’Orlando (129-111), grâce notamment à un grand Clint Capela. Joueur le plus utilisé du côté d’Atlanta (34’20), le pivot genevois a claqué 20 points, capté 16 rebonds et distillé 3 passes. Trae Young (23 pts), Bogdan Bogdanovic (20 pts) et John Collins (23 pts) ont bien épaulé le Meyrinois.

De son côté, Phoenix a arraché un 9e succès d’affilée sur le parquet de Minnesota. Mais les Suns ont eu chaud, dans le froid de Minneapolis où Karl-Anthony Towns fêtait dignement ses 26 ans avec une performance à 35 points et 13 rebonds. Mais Chris Paul a gâché la fête dans le dernier quart-temps en rentrant 19 de ses 21 points et Devin Booker (29), glacial dans les dernières secondes, a permis au finaliste de la saison passée de s’imposer sur le fil (99-96).

Un effort collectif a récompensé les Mavs, menés de neuf points à la pause et maintenus à flot par Kristaps Porzingis (29 pts, 11 rbds) et Luka Doncic (23 pts, 11 passes, 8 rbds) qui s’est tordu la cheville gauche à 44 secondes du terme. Et c’est Tim Hardaway Jr qui a fait la différence dans le money-time en y inscrivant 13 de ses 19 points. Côté Nuggets, Nikola Jokic a tenu son rang de MVP (35 pts, 16 rbds, 6 passes), mais il a manqué de soutien offensif, en l’absence de Jamal Murray (genou) et Michael Porter Jr (dos).