Basketball : NBA: l’homme de la polémique s’en va

À l’origine l’an dernier d’un incident diplomatique entre la NBA et la Chine pour avoir soutenu les manifestants anti-Pékin à Hong Kong, le manager général des Houston Rockets Daryl Morey a démissionné.

Le manager général des Houston Rockets Daryl Morey, à l’origine l’an dernier d’un incident diplomatique entre la NBA et la Chine pour avoir soutenu les manifestants anti-Pékin à Hong Kong, a démissionné jeudi. «Après (...) avoir réfléchi à mes 14 années extraordinaires avec les Houston Rockets et avoir discuté avec ma famille et amis proches, j’ai décidé de m’éloigner des Rockets à partir du 1er novembre», a-t-il affirmé dans un communiqué.