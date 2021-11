Basketball : NBA: Stephen Curry signe le record de paniers à trois points

La gâchette de Golden State a dépassé Ray Allen vendredi soir: il a inscrit 3366 paniers primés dans sa carrière, contre 3358 pour Allen. Capela et les Hawks ont concédé une sixième défaite de suite.

Stephen Curry est devenu le meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA, saison régulière et play-off confondus, vendredi, ses neuf banderilles pour 40 points inscrits façonnant l’impressionnante victoire du leader du championnat Golden State aux dépens de Chicago (119-93).

Ce record, porté à 3366 paniers réussis (en 886 matches), soit huit de mieux que la marque de Ray Allen – en bien plus de rencontres (1471) –, n’est pas celui qui compte le plus aux yeux des spécialistes. Il reste au meneur des Warriors à dépasser les 2973 tirs réussis par son glorieux aîné en saison régulière uniquement. Il en est à 2896 et, à ce rythme, il devrait y parvenir d’ici Noël.