Ncuti Gatwa: Libéré grâce à son rôle dans Sex Education

Alors que la saison 4 de «Sex Education» sera diffusée dès le 21 septembre sur Netflix, Ncuti Gatwa se félicite d’y incarner le flamboyant lycéen Eric. D’autant plus que ce personnage l’a aidé à vaincre ses insécurités. «Jouer ce rôle a supprimé une grande partie de la haine intériorisée que j’avais», explique le comédien, qui a connu la pauvreté , dans «Elle».

À cause de ses origines, le Britannico-Rwandais de 30 ans a été «confronté au racisme» toute sa vie. «Même si j’ai toujours cru en moi, j’ai toujours su que les racistes étaient stupides et sans instruction. Je suppose que ça a déformé ma vision du fonctionnement du monde. Ça vous fait penser que tout le monde a cette opinion et que vous devrez constamment vous battre toute votre vie, ajoute celui qui est le premier acteur noir à jouer «Doctor Who». Puis vous comprenez que ce n’est pas le cas. Vous pouvez trouver une tribu, vous pouvez trouver votre peuple.»