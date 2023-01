Open d’Australie: Ne comptez plus sur Belinda Bencic pour s’enflammer

Belinda Bencic n’a jamais dépassé les 8es de finale à Melbourne. C’était en 2016. freshfocus

On a tendance à l’oublier, mais c’est comme si elle était là depuis toujours. Près d’une décennie après son arrivée sur le circuit, Belinda Bencic, 25 ans, a eu son lot de désillusions en Grand Chelem, où son meilleur résultat reste à ce jour une demi-finale à l'US Open en 2019.

La St-Galloise a tellement de fois avancé dans un tableau avant de se planter, sans «plus savoir comment jouer au tennis», qu’elle n’ose plus se projeter. Entre son titre à Adélaïde la semaine passée et la confiance engendrée par sa série de six succès consécutifs en Australie, la cohorte des suiveurs l’a propulsée parmi les prétendantes au titre à Melbourne. Et ce n’est pas l’élimination jeudi de la No 2 mondiale Ons Jabeur dans sa partie de tableau qui va faire redescendre la hype autour de «Beli».

«Oui, on peut dire que mon jeu est actuellement assez bon pour faire de moi l’une des joueuses à suivre ici. Mais je ne sais pas comment je vais jouer samedi ou le match suivant, confessait-elle après sa victoire pas si confortable au 2e tour contre l’Américaine Claire Liu (62e), 7-6 6-3. Parfois, vous vous sentez en grande forme et vous battez quelqu’un le matin. Mais le soir, les circonstances sont différentes et vous perdez.»

Flanquée d’un nouveau coach (Dimitry Tursunov) avec qui «tout reste à faire», la championne olympique et du monde avec la Suisse aborde l’obstacle Camila Giorgi (70e) samedi dans sa bulle. «Je dois me concentrer sur ce que j’ai à faire et faire abstraction du bruit autour de moi», affirme-t-elle. On l’a rarement vue aussi sereine.