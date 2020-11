Pour le réaliser, rien de plus simple. Une fois votre courge évidée, il vous faudra laver les graines pour les débarrasser de la pulpe restante. Une fois ceci fait, étalez vos graines sur une plaque pour le four, garnie d’un papier sulfurisé. Et enfournez dans un four chauffé à 180 °C. Faites colorer les graines en les retournant de temps à autre, jusqu’à ce qu’elles soient joliment colorées. Comptez bien 20 à 25 minutes. Une fois dorées, laissez-les refroidir.