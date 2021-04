Émeutes à Saint-Gall : «Ne laissez pas vos enfants sortir ce soir!»

Après deux jours de débordements, les autorités et la police craignent de nouvelles scènes de violence et lancent un appel au calme.

Des indices laissent à penser que ce dimanche soir de nouvelles émeutes pourraient avoir lieu en ville de Saint-Gall comme cela a été le cas vendredi ainsi que samedi soir. Les autorités lancent un appel au calme et indiquent que des contrôles stricts seront effectués. Un message est transmis aux parents: «Ne laissez pas vos enfants sortir ce soir à Saint-Gall!» Il existe des moyens pacifiques et donc plus pertinents pour attirer l’attention sur les préoccupations des jeunes, préviennent les forces de l’ordre.