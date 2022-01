Football – Né le 1er janvier, ce bébé se prénomme Griezmann Mbappé

Griezmann Mbappé Chambi Pacaje est né le 1er janvier à 21h09 à l’hôpital régional de Copiapo, dans le désert d'Atacama. Pesant un peu plus de trois kilos et mesurant 50 centimètres, il est le premier nouveau-né de cette région du nord du Chili. Mais c’est grâce à son prénom, qui reprend les noms des deux internationaux français Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, que cet heureux événement a fait le tour des réseaux sociaux.