Football - Né le 30 décembre 2007, il joue en pro

Axel Kei est devenu le plus jeune joueur professionnel de l'histoire du sport nord-américain à 13 ans, 9 mois et 9 jours.

Pierre Corneille faisait dire à Rodrigue, dans «Le Cid»: «Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années». Alors, on ne sait pas si le dramaturge et poète français du XVIIe siècle était fan de football (on en doute un peu, pour ne rien vous cacher), mais s'il l'était, il aurait adoré l'histoire du jeune Axel Kei, l'attaquant qui a fait ses débuts avec les Real Monarchs vendredi soir, face au Colorado Springs Switchbacks FC (0-0).

L'Américain d'origine ivoirienne a joué 29 minutes lors du nul entre sa franchise d'USL Championship (la D2 américaine) et le club coloradien, en remplacement de l'international américain Bobby Wood (45 sélections et 13 buts). C'est un record tous sports confondus en Amérique du Nord. Jamais, en effet, un jeune homme de 13 ans, 9 mois et 9 jours n'avait disputé une partie professionnelle!

Axel Kei avait déjà aidé sa franchise à devenir championne des Etats-Unis des moins de 15 ans quelques semaines auparavant, avec dans sa besace le titre de meilleur marqueur du tournoi. Le buteur est né en Côte d'Ivoire, d’où ses parents ont immigré alors qu’il n’était qu’un bébé. Sa trajectoire ressemble à celle de Youssoufa Moukoko, le prodige allemand (né au Cameroun) du Borussia Dortmund.

L'USL est l'antichambre de la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Le record de l'élément le plus précoce à y évoluer était jusqu'ici détenu par l'Américain Javen Romero. Ce défenseur central américain avait battu la marque de référence en septembre dernier, lui qui était né 15 ans, 4 mois et 16 jours auparavant. En MLS, la marque de référence est toujours détenue par la «légende» Freddy Adu, qui avait fait ses premiers pas à 14 ans, 10 mois et 1 jour.