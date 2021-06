variants du virus - Ne les appelez plus brésilien ou indien, mais «gamma», «delta», etcetera

Y aura-t-il assez de lettres?

Il y a déjà des milliers et des milliers de variants identifiés. Seuls ceux qui circulent beaucoup et qui sont classifiés dans la liste des «variants of concern» ou des «variants of interest» (préoccupants ou d’intérêt) ont été baptisés avec les lettres grecques. La liste est déjà touffue. Ci-dessous, les principaux exemples à retenir: