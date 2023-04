Shanna Moakler: Ne lui parlez pas du mariage de Travis Barker

Shanna Moakler s’est exprimée sur le mariage de son ex-époux Travis Barker avec Kourtney Kardashian, lors du podcast «Miss Understood With Rachel Uchitel» publié le 19 avril 2023. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-Miss USA ne voit pas cette union, objet d’une émission spéciale sur Disney+ , d’un très bon œil. «Je n’ai vraiment rien de positif à dire là-dessus. Ce n’est pas parce que je suis amère ou que je suis jalouse», a-t-elle précisé.

«Je ne leur souhaite que le meilleur, et tant qu’ils sont bons pour mes enfants, c’est tout ce qui m’importe. Mais je trouve que tout cela est vraiment bizarre», a poursuivi le mannequin de 48 ans en évoquant «la relation dégoûtante» qu’entretiennent Travis Barker, 47 ans, et Kourtney Kardashian, qui a conçu « un chewing-gum de santé vaginale» .

Shanna Moakler, qui a eu deux enfants, Landon, 19 ans, et Alabama, 17 ans, avec le batteur de Blink-182, a par ailleurs confié qu’elle se réjouit de couper définitivement les ponts avec son ex. «Notre dernier enfant aura 18 ans cette année. Ensuite, nous n’aurons plus jamais à nous voir ni à nous parler avec Travis. J’attends ce jour avec impatience», a-t-elle assuré.