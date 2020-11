Alors que Patricia l’exhortait à ne pas abandonner son enfant, la trentenaire s’est enfuie en courant. «Elle m’a dit que ma fille sortait avec le père du bébé», a expliqué Patricia à la police. Une information qui s’est révélée exacte. «Le nourrisson a été abandonné avec une couche souillée, une demi-boîte de lait en poudre, un biberon vide et deux serviettes pour bébé souillées», peut-on lire dans le rapport de police. Les forces de l’ordre ont retrouvé la trentenaire peu après et l’ont arrêtée. Elle a été mise en examen pour abandon d’un enfant et négligence et a été incarcérée.