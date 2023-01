Mauvais souvenir : Ne parlez pas de tomates à Paul Mescal

L’acteur Paul Mescal, qui est en course pour remporter une statuette aux Oscars le 12 mars 2023 à Hollywood, a fait une confidence surprenante lors de sa participation au podcast «Off Menu» d’Ed Gamble et James Acaster. L’Irlandais, qui avait apprécié tourner des scènes de nu pour la série «Normal People», a raconté qu’il avait la phobie des tomates et du ketchup. Il en a expliqué la raison, qui remonte à l’enfance.