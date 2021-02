États-Unis : Ne parvenant pas à noyer sa femme, il tente de l’enterrer vivante

Un jeune homme de 23 ans s’est acharné sur son épouse, mercredi soir sur une plage de San Diego. La victime s’en est miraculeusement sortie.

Un Californien de 23 ans a été arrêté la semaine dernière et incarcéré après avoir fait vivre un épouvantable enfer à son épouse. Mercredi soir sur une plage de San Diego, Jose Mares III et sa femme âgée de 22 ans ont commencé à se disputer quant à l’avenir de leur couple. L’altercation a dégénéré et «le suspect s’est mis à attaquer sa femme», explique la police dans un communiqué.