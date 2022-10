Prix Nobel 2022: Faut-il ne pas attribuer de prix?

Prix Nobel : «Ne pas attribuer le prix du tout serait le message le plus fort»

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale un conflit entre Etats n’avait fait rage, si près de Stockholm et Oslo, les deux paisibles capitales où sont attribuées les célèbres récompenses philanthropiques (médecine, physique, chimie, littérature, paix) depuis plus de 120 ans, ainsi que le plus récent prix d’économie. Habituel sommet de la semaine d’annonce qui débute lundi, le Nobel de la paix, attribué le 7 octobre, aura un écho particulier cette année, s’accordent les experts du prix.