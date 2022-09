Espagne : Ne pas avoir convaincu assez de Catalans, erreur des indépendantistes

Cinq ans après la tentative de sécession de la Catalogne, pour laquelle il a passé plus de trois ans en prison, Oriol Junqueras pense toujours qu’il était légitime de défier l’Espagne en organisant un référendum d’autodétermination. Mais l’ancien numéro deux du gouvernement régional de Carles Puigdemont reconnaît toutefois que la «principale erreur» des séparatistes aura été de ne pas avoir su «convaincre encore plus» de Catalans de rallier leur cause, ce qu’ils devront faire dans l’avenir s’ils veulent, un jour, avancer vers leur rêve d’indépendance.

Autonomie suspendue, leaders incarcérés

Cinq ans après l’échec de cette tentative de sécession, le mouvement indépendantiste est profondément divisé sur la marche à suivre et la fragile coalition entre le parti d’Oriol Junqueras (ERC) et celui de Carles Puigdemont (JxC), qui est toujours à la tête de cette riche région du nord-est de l’Espagne, est au bord de la rupture.

«Être passés par la prison nous a rendus plus forts»

Gracié l’an dernier, avec huit autres indépendantistes, par le gouvernement central du socialiste Pedro Sanchez, Oriol Junqueras aura passé plus de trois ans derrière les barreaux. En 2019, il avait été condamné à treize ans de prison pour sédition et malversation, la plus lourde peine des indépendantistes jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession. Un long séjour en prison qu’il ne regrette absolument pas. «Mon obligation était de rester le plus près possible de mes concitoyens», juge-t-il, sans toutefois critiquer ceux qui ont choisi «l’exil», comme Puigdemont, pour échapper aux poursuites judiciaires.