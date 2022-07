RITUEL D’HYGIÈNE: Ne pas nettoyer sa langue peut nuire à tout l’organisme

La bouche est à la fois la porte d’entrée dans l’organisme et quelque chose de plutôt sale. Un vieux rituel ayurvédique aide à garder la cavité buccale propre.

Vous est-il déjà arrivé d’observer votre langue dans le miroir? En ayurvéda, la langue est considérée comme le prolongement du tractus gastro-intestinal et donne des indications sur l’état de santé d’un individu. Des taches blanches révèlent une inflammation, une pointe rouge peut être un signe de stress.

C’est quoi, l’ayurvéda?

Selon Isabelle Stüssi, diététicienne ayurvédique et professeure de yoga, la bouche est la porte d’entrée dans le système digestif. «C’est pourquoi il est important de la nettoyer avant de manger et de boire. Le « gandouch » (ndlr: bain de bouche qui consiste à garder en bouche pendant quelques minutes une cuillère à soupe d'huile végétale pour agglutiner les bactéries avant de recracher le tout) est le premier geste d’hygiène buccale de la journée. Il est suivi du raclâge de la langue, réalisé à l’aide d’un gratte-langue en cuivre ou en acier inoxydable», explique-t-elle.

Isabelle Stüssi est diététicienne ayurvédique et professeure de yoga. Son studio de yoga Yoga-Studio Yogisi se trouve à Zurich. Isabelle Stüssi

Le grattage de la langue permet d’éliminer l’excès de bactéries et d’huile de la langue. On peut ensuite se brosser les dents tout à fait normalement. En ayurvéda, chaque partie de la langue correspond à un organe différent. «Gratter la langue revient à effectuer un doux massage de nos organes internes», explique Isabelle Stüssi. Mais même sans contexte ayurvédique, cela a du sens de prendre soin de sa langue. Explications.

La langue est vecteur de bactéries dans l’organisme. Pexels / Léo Vinícius

La langue est un organe multifonction, dont les bactéries raffolent

Très importante, la langue est l’organe de la parole, de la mastication, de la succion et de la déglutition. En tant qu’organe sensoriel, elle nous aide également à percevoir les goûts, la consistance et la température des aliments. Par conséquent, en raison de son utilisation fréquente, notre langue est quotidiennement en contact avec divers éléments du monde extérieur sous forme d’aliments et de liquides, mais aussi de bactéries.

Celles-ci s’accumulent rapidement, en particulier dans les plis, les sillons et les fissures de la langue. Au fil du temps, un dépôt composé de cellules muqueuses mortes, de salive sèche et de débris de nourriture apparaît également dans la partie arrière de la langue. Les micro-organismes comme les bactéries sont tout aussi attirés par ce dépôt que par des dents mal brossées. Cela peut entraîner une mauvaise haleine.

Une langue bien propre protège les dents, les gencives et tout le corps. Pexels / Andrea Piqadillo

Le gratte-langue contribue à une bonne hygiène buccale

En plus du brossage des dents, l’utilisation d’une brosse ou d’un gratte-langue aide à garder la cavité buccale bien propre. Ils éliminent les bactéries qui se sont formées durant la nuit de la langue. L’absence de ces dépôts améliore les sensations gustatives et prévient la mauvaise haleine. Mais il n’y a que dans l’ayurvéda que la langue est censée pouvoir refléter l’état de santé de l’ensemble du corps et de ses maladies. Selon la médecine traditionnelle, le nettoyage de la langue aide également notre corps à lutter contre les infections naissantes.

Comment se gratter la langue

Vous êtes convaincu(e), mais il vous manque encore le bon produit? Vous avez deux possibilités:

Il existe différents modèles de brosses à langue. Plus plates que les brosses à dents, elles sont presque toujours en plastique et possèdent des poils et/ou des lamelles qui éliminent les dépôts de la langue.

Les gratte-langues sont généralement en métal (acier inoxydable, titane, argent). Ils ont un bord plat que l’on tire de l’arrière vers l’avant de la langue. Les gratte-langues en acier inoxydable sont relativement stériles, se nettoient facilement et ont une longue durée de vie. Par conséquent, ils sont plus durables que les brosses à langue en plastique, qui, comme les brosses à dents, doivent être remplacées au bouts d’un certain temps. Vous en trouverez en pharmacie, dans les drogueries ou dans des boutiques yoga en ligne.

En attendant, vous pouvez temporairement utiliser l’arête d’une cuillère.