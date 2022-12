Football: Le roi Pelé s’est éteint

On ne présente plus Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au nord de Rio de Janeiro, il était arrivé au Santos FC dès l’âge de 15 ans. Il a disputé sa première rencontre professionnelle le 7 septembre 1956 et a marqué son premier but officiel à l’âge de 16 ans.