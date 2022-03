Joe Biden aux forces russes : «Ne pensez même pas à avancer d’un centimètre en territoire de l’Otan»

Dans un discours prononcé à Varsovie samedi, le président américain a fermement mis en garde Moscou, tout en appelant la population russe à se mobiliser contre la guerre en Ukraine.

«Pas digne du peuple russe»

«Je refuse de croire que vous accueillez favorablement le meurtre d’enfants et de grands-parents innocents ou que vous acceptez que des hôpitaux, des écoles, des maternités soient pilonnés par des missiles et des bombes russes.» «Cette guerre n’est pas digne de vous, peuple russe. Poutine peut et doit mettre fin à cette guerre», a encore martelé le président américain.