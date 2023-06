Lavaux (VD): Ne prenez pas la route du lac pour aller au Montreux Jazz

Depuis plus d’un an, la route cantonale entre Treytorrens et Rivaz, sur le plat du Dézaley (VD), fait l’objet d’un vaste chantier de réfection, rendant la circulation parfois difficile pour ceux qui empruntent la route du lac entre Lausanne et Vevey. Mais ce week-end, sauf si la météo se montre capricieuse, ce tronçon sera carrément fermé au trafic afin de permettre aux ouvriers de procéder à la pose du revêtement définitif de la chaussée. Ces restrictions sont prévues dès 22 h ce vendredi 30 juin, jusqu’à 5 h 30 lundi matin.