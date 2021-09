Alain Berset menacé de mort - «Ne viens pas en Suisse centrale! C’est très dangereux pour toi ici»

Siège de l’OFSP sous surveillance policière

Début février, on apprenait que des agents de police patrouillaient autour des locaux de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En cause: l’augmentation du nombre de menaces proférées contre l’OFSP. L’Office fédéral de la police (Fedpol) a recensé l’an dernier plus de 1000 signalements allant de l’insulte à la menace. La plupart portaient sur le coronavirus. À titre indicatif: en 2019, seuls 250 signalements ont été recensés. Une porte-parole de la Fedpol a précisé en février dernier que les messages négatifs adressés aux personnes de la Confédération ayant un poste exposé elles aussi ont augmenté.