Malgré son nom, Monsieur Periné fait un carton

Monsieur Periné cartonne : Ne vous fiez pas à leur nom!

Un single du duo colombien Monsieur Periné est parmi les plus viraux de la planète selon Spotify. Présentations.

Le multi-instrumentiste Santiago Prieto et la chanteuse Catalina García sont réunis sous le nom de Monsieur Periné. Si ce nom peut prêter à sourire, la musique du duo, influencée par le jazz manouche et le swing, n’est pas un gag et n’est en rien scabreuse. Pour preuve, les deux artistes colombiens ont gagné un Latin Grammy Award en 2015.

Depuis des semaines, ils figurent aux avant-postes du classement viral de Spotify avec «Nuestra Canción». «Le mot «périnée» vient d’un livre de Michel Houellebecq. On en a beaucoup ri au départ. On a ajouté le «Monsieur» devant pour ne pas confondre avec «péroné» et pour apporter une touche d’humour et de raffinement à la française», a raconté Catalina García au quotidien colombien «El Tiempo». Le groupe a sorti trois albums depuis 2012.