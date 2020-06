États-Unis

Ne vous fiez pas aux photos de Camila Cabello

La chanteuse a raconté que ce qu’elle postait n’était pas le reflet de la réalité. Elle a souffert en 2019 d’anxiété et de troubles obsessionnels compulsifs.

C’est bien connu, il ne faut pas croire tout ce qu’on voit sur Internet. Les posts de Camila Cabello en font partie. «Si vous regardez les photos que j’ai sur Instagram en 2019, vous en trouverez de moi en studio, avec mon chien Eugène sur un canapé et de moi débordant d’excitation lorsque je fais de la musique. En revanche, vous ne me verrez pas en train de pleurer dans la voiture au téléphone avec ma mère pour parler de mon anxiété et des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs et vous ne verrez pas non plus en train de lire un livre à propos de ces troubles», a raconté la chanteuse de 23 ans au magazine du «Wall Street Journal». Si elle a toujours refusé de dévoiler sa face sombre, c’est par pudeur: «J’étais embarrassée et honteuse. Je ne voulais pas que les gens qui pensaient que j’étais forte, ceux qui croyaient le plus en moi, découvrent que je me sentais faible». Ses problèmes mentaux ont eu un impact sur son physique. Elle ne parvenait pas à trouver le sommeil et elle avait des maux de tête chroniques.