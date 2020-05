Actualisé 13.05.2020 à 16:45

accidents de la route

Ne vous laissez pas distraire!

Avec le déconfinement et le nombre d’automobilistes sur la route qui tend à revenir à la normale, il convient d’être particulièrement vigilant.

de lab

La distraction au volant est l’une des principales causes d’accident de la route. adac

C’est du standard: alors qu’on est tranquillement en train de conduire, le portable se met subitement à biper. Et même à 120 km/h sur l’autoroute, il est difficile de se retenir de jeter un coup d’oeil furtif à son smartphone. Vérifier la «timeline» d’Instagram, lire un message sur WhatsApp, sélectionner une autre playlist sur Spotify... On sait tous qu’on ne devrait pas le faire au volant. Et pourtant: rares sont ceux capables de résister à la tentation.

Mais, alors que les écoles viennent de rouvrir et que de nombreuses personnes peuvent à nouveau se rendre sur leur lieu de travail, le Touring Club Suisse (TCS) appelle à la plus grande vigilance dans un trafic qui va se densifier progressivement. L’inattention, la vitesse excessive et la conduite en état d’ébriété sont à l’origine d’un nombre toujours plus grand d’accidents.