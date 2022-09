Football: NE Xamax arrache son premier point

Neuchâtel Xamax vit dans une réalité où tout est sujet à galères. Les 3686 personnes qui ont choisi de passer leur dimanche à la Maladière ont par exemple découvert un quatuor défensif composé de quatre défenseurs centraux de métier. Les récents événements n’y sont pas étrangers, entre la grosse blessure d’Adam Ouattara (un latéral) et le recrutement de Nicky Havenaar (un central). Les latéraux existent encore à Neuchâtel, mais Ashvin Balaruban et Mathieu Gonçalves ont été priés de s’asseoir sur le banc pour la réception de Vaduz.

Il y a plus grave actuellement dans le quotidien des Rouge et Noir. L’une des plus grosses épines à se retirer du pied depuis la reprise, c’est la gestion de l’avantage au score. Avant ce week-end, Xamax avait mené au moins quelques minutes durant quatre de ses sept défaites. Ça dit quelque chose d’une fragilité psychologique évidente.