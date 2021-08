Football - NE Xamax, fournisseur de sensations fortes

Neuchâtel Xamax a sans doute vécu plus d’émotions fortes en quatre jours que sur l’ensemble de la saison dernière. 96h après avoir dynamité Kriens 4-0 en guise de retrouvailles avec leur public, les Rouge et Noir ont tout vécu contre Aarau, peut-être avec encore un peu plus d’intensité.

Réorganisation tactique

Il y a eu la réorganisation tactique xamaxienne (trois changements à la pause, entrée de Raphaël Nuzzolo, Louis Mafouta et Dylan Tavares). Et puis il y a eu le feu. De nouveau, exactement à l’image des scènes dont avait été témoin la Maladière il y a quatre jours. Deux buts en deux minutes (51e et 53e). Deux autres buts en deux nouvelles minutes (69e et 71e). En s’autorisant tout juste cinq minutes pour souffler entre les deux, NE Xamax a fait basculer le match dans une atmosphère folle. Son public redécouvre les joies enivrantes du succès. Trois matches, neuf points. Plutôt trois fois qu’une .