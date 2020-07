Football

NE Xamax, nouvelle lanterne rouge

Les «Rouge et Noir» ont bien réagi après la déculottée à Berne, mais ont perdu face à St-Gall (1-2). Et comme Thoune a gagné...

On attendait de savoir, forcément. Quatre jours après l’un des pires résultats de son histoire, une défaite 0-6 à Berne contre YB, dans quelles dispositions allaient se présenter les joueurs de NE Xamax sur leur synthétique de la Maladière? Croisé dans les couloirs de l’enceinte une petite heure avant le coup d’envoi, le président Christian Binggeli voulait croire à une révolte. Et ses joueurs allaient lui donner raison.

Nuzzolo buteur

Le hic pour les «Rouge et Noir», c’est que ce but d’avance allait tenir une poignée de secondes. Sur l’action suivante, Demirovic obligeait Walthert à s’employer au premier poteau et à détourner en corner. Le portier xamaxien sortait alors un arrêt réflexe incroyable en déviant sur la latte une tête d’Itten. Mais Stergiou arrivait lancé pour catapulter le cuir dans les filets. Cruel pour Xamax tant les hommes de Joël Magnin avaient livré une première période conquérante. Las pour eux, Zigi, intraitable devant Sakho (26e) et Nuzzolo (43e), en avait décidé autrement.