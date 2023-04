Football: NE Xamax: on ne revient pas de Promotion League comme ça

Max Veloso, Liridon Berisha et Neuchatel Xamax ont encore perdu. Cette fois face à Nikola Gjorgjev et Aarau.

Avant de paniquer, un peu de contexte. Statistiquement, Xamax possède davantage de chances de rester une formation de Ligue nationale que l’inverse. Pour ce qui est d’éviter la 10e place, il faut oublier. Il y a ces onze points de retard sur l’avant-dernier à six journées de la fin, couplés à un très vilain revers à Aarau samedi (5-2) qui donne tout sauf l’impression que les Rouge et Noir se trouvent en capacité d’inverser la tendance.

Pour autant, pour que cette 10e place devienne bien synonyme de barrages, il faudra que trois des six demandeurs de licences en provenance de Promotion League trouvent grâce aux yeux de la commission des licences. Ce qui n’a rien d’un acquis. Les dossiers de Carouge et de Rapperswil semblent solides. Et derrière?

Derrière, c’est potentiellement une confrontation aller-retour. Vu l’état de forme xamaxien, il vaudrait mieux commencer à se dire que le duel ne mettra pas nécessairement aux prises un favori et un outsider. «Tout le but de nos six dernières sorties, c’est de réussir à se rebeller, à créer des événements positifs dans notre quotidien. Pour éviter de débarquer en barrage avec l’atmosphère pesante qui nous entoure actuellement», convenait Max Veloso après avoir passé 90 minutes pas franchement agréables à Aarau. Voilà pour les éventuels soucis à court terme. Les plus inquiétants sont bien ceux qui pourraient se poser à long terme.