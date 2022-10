Sciences : Néandertal et Homme moderne ont coexisté sur plus de 2000 ans

Néandertal a coexisté avec l’ humain moderne à plusieurs endroits de la France actuelle et du nord de l’Espagne sur plus de 2000 ans, pendant lesquels ces deux branches humaines ont eu le temps de se mélanger, selon une modélisation basée sur des découvertes fossiles.

Pour tenter de répondre à ces interrogations, l’équipe de Leiden a examiné la datation au carbone-14 de 56 objets, la moitié attribués à des Néandertaliens et l’autre à des humains modernes, trouvés sur 17 sites archéologiques en France et dans le nord de l’Espagne. Les chercheurs ont utilisé les datations de ces objets, dont des os et des tranchoirs de pierre attribués aux derniers Néandertaliens, dans des modèles statistiques et probabilistes.